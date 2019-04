Genderneutraal grijs is het nieuwe blauw én roze voor de kinderkamer: “Op termijn ook een pak voordeliger”

Blauw voor de jongenskamer en roze voor de meisjes? Of lekker tegendraads omgekeerd? Geen van beide, zo blijkt uit onderzoek van de Brits warenhuisketen John Lewis. Ouders kiezen liever voor een genderneutrale kleur. En dat is in ons land niet anders. “Het is op lange termijn ook een pak voordeliger om voor wit of grijs te kiezen”, klinkt het.

Ouders zijn meer vooruitstrevend en toekomstgericht geworden in het aankopen van spullen voor hun kinderen. Vooral de kinderkamer ziet er daardoor helemaal anders uit dan pakweg tien jaar geleden. Jongens zijn het alleenrecht op auto’s en dino’s kwijt, meisjes hoeven niet meer op te groeien in een Barbie-roze omgeving. Het Nursery Trends-rapport van John Lewis benadrukt daarbij de keuze voor neutrale kleuren zoals grijs en wit. Een trend die wordt bevestigd in Vlaamse babywinkels. “Sinds een jaar of twee is de Scandinavische trend in opmars voor kinderkamers”, zegt Sophie Claes (36), zaakvoerster van De Gele Flamingo. “Al heeft het een tijdje geduurd voor die look hier aanvaard werd.”

Trendkleuren

Toen Claes een vijftal jaar geleden haar kinderwinkel opstartte, was de retrolook het van het. “Maar de uiltjes en combinatie van opvallende kleuren maakten uiteindelijk toch plaats voor een rustigere variant”, zegt ze. “We zien vandaag nog steeds opvallend veel interieurs in het wit met meubeltjes in het hout de deur uitgaan.” Als de kersverse ouders dan toch voor wat meer leven in de brouwerij kiezen, zijn het de kleuren die ook in de rest van het huis of in de modewereld furore maken. “Aardetinten zoals terracotta en roest doen het erg goed. Of geel.” De trends van het moment volgen dus, eerder in plaats van het bewust kiezen voor een genderneutrale kleur? “Vroeger werd sowieso minder rekening gehouden met wat in de mode was, nu kijken ouders daar wel naar.”

Geel is een trendkleur Foto: Shutterstock

Voordeliger

Bij babywinkelketen Paradisio klinkt hetzelfde verhaal. “Het is al een aantal jaar passé om een kamer volledig in het roze of blauw te steken”, klinkt het. “Bovendien is een neutrale kleur op lange termijn veel voordeliger. Wie voluit voor bijvoorbeeld roze kiest, zal wellicht een make-over moeten doorvoeren als het kind ouder wordt, er een ander kind in de kamer gaat slapen of wanneer de ruimte een ander doel krijgt. Dat zijn dan extra investeringen die ouders liever willen vermijden door meteen een look te kiezen die bij alles en iedereen past.”

Ook Claes herkent dat denken op lange termijn. “Ik verkoop veel handgemaakte, duurzame producten. Dat is een niche waar je net iets meer voor betaalt, maar wel een erg bewuste keuze van de ouders die ervoor betalen. En dat zijn er steeds meer.”