Parlementslid onwel tijdens debat over moordenaar van 25-jarige studente

Een Nederlands Kamerlid werd woensdag even onwel tijdens een debat over Michael P., de man die werd veroordeeld voor de moord op de 25-jarige studente Anne Farber. Vorige week werden twee vernietigende onderzoeken gepubliceerd over de gevangenissen en psychiatrische instelling waar P. verbleef voor hij Farber verkrachtte en vermoordde. PvdA’er Attje Kuiken stelde de Kamervoorzitter een vraag over die onderzoeken, maar moest even pauze nemen omdat ze duizelig werd. Enkele minuten later verscheen ze weer op het spreekgestoelte.