Everzwijnen ploegen paardenwei om in het holst van de nacht: “Mijn tuinhulp”

Diepenbeek -

Een twintigtal everzwijnen hebben een ware ravage aangericht in de Limburgse gemeente Diepenbeek. ’s Nachts hebben ze een paardenwei volledig omgeploegd, en dat is niet de eerste keer. De ”tuinhulp” komt een paar keer per jaar langs, telkens als er in de omliggende bossen schoten worden gehoord. En dat betekent heel wat extra werk voor eigenaar Wilfried Boelen: “Ik heb een eg aan mijn tractor en dan moet ik oprijden tot het weer plat is en de gaten opgevuld zijn.”