Oudere dame beroofd met sluwe list in Dilbeek: wie herkent deze mannen?

Dilbeek - Een oudere dame is in Dilbeek op 26 januari met een list beroofd. De politie en parket zijn op zoek naar twee verdachten.

De mannen gingen sluw te werk. Eén van hen sprak de oudere dame aan toen ze in haar voortuin stond. Hij beweerde dat zijn zoon in het politiecommissariaat zat na een verkeersongeval. Hij vroeg de dame om geld om ‘zijn verzekering’ in orde te brengen. De oudere dame liep vervolgens naar een bankautomaat om geld af te halen, maar een tweede dader was haar gevolgd. Eens ze het geld uit de muur haalde, beroofde de tweede dader haar en ging hij ervandoor met het geld.

De eerste dader sprak Frans, heeft een getaande huidskleur en lijkt tussen de 45 en 50 jaar oud. Hij heeft een baard en donker haar. De tweede dader is slank gebouwd en heeft grijs haar. De twee verplaatsen zich in een witte wagen.

Hebt u meer informatie over de zaak? Neem dan contact op met de speurders via 0800/30 300 of via deze link.