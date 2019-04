Terrorist van Christchurch gaf ook geld aan buitenlandse extreemrechtse groepen

Er komen steeds meer details over de uitgaven en reizen van de moorddadige schutter van Christchurch aan het licht. De 28-jarige verdachte die vijftig dodelijke slachtoffers maakte, schonk geld aan extreemrechtse bewegingen in Duitsland en Oostenrijk waar hij ook op bezoek ging.

De dader van Christchurch heeft niet alleen de Identitaire Beweging in Oostenrijk financieel gesteund. Een functionaris van het federaal gerechtelijk bureau (BKA) rapporteerde woensdag volgens informatie uit kringen van de commissie Binnenland van de Bondsdag dat de verdachte Australiër tussen 18 en 25 september 2017 aan de pan-Europese extreemrechtse beweging “Génération Identitaire” 2.200 euro had geschonken. De dader zou zich ook even opgehouden hebben in Duitsland.

De BKA-functionaris zei dat de verdachte op 30 november 2018 zijn creditcard had gebruikt tijdens een bezoek aan kasteel Neuschwanstein. Omdat hij in de ochtend en de avond van dezelfde dag ook in Oostenrijk met zijn kaart had betaald, verbleef hij vermoedelijk maar even in Duitsland. De verdachte zou op 9 mei 2014 van een Australische rekening geld hebben overgeschreven naar de rekening van een Duitser uit Tübingen via een Belgische bank. Als boodschap voor de overschrijving werd in februari 2015 een duikcursus in de Filippijnen vermeld. De ontvanger van het geld was bekend bij de politie, maar niet in verband met extremisme of politiek gemotiveerde misdaad.

50 doden en evenveel gewonden

Bij de aanslag op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch op 15 maart vielen 50 doden en bijna net zoveel gewonden. De extreemrechtse verdachte zit in hechtenis. Tot dusver was bekend dat de dader ongeveer 14 maanden vóór de terroristische aanslag een schenking had gedaan aan de Oostenrijkse “Generation Identity”. Volgens de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken, Herbert Kickl (FPÖ), had hij echter geen “persoonlijke contacten” met extremisten in Oostenrijk. De rechtse FPÖ staat in Oostenrijk echter nog steeds onder druk, onder meer omdat FPÖ-functionarissen hadden deelgenomen aan evenementen van de Identitaire beweging. Over mogelijke contacten van de dader met Duitse rechts-extremisten is nog niets bekend.

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) zei woensdag in Wenen dat de extremist van Christchurch volgens recent onderzoek ongeveer 60 landen over de hele wereld heeft bezocht, waaronder meer dan 20 EU-landen. “Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat hij contacten heeft onderhouden met rechts-extremisten of dat dit normale toeristische activiteiten waren”, zei Kurz.