Brandende elektrische BMW week ondergedompeld in waterbak omdat men hem niet geblust kreeg

Omdat de temperatuur zo hoog kan oplopen, vergt het blussen van elektrische wagens een speciale aanpak. Ideaal is de auto 24 uur onderdompelen in een container gevuld met water, zegt de Gentse brandweer.

In het Nederlandse Breda heeft de brandweer een BMW i8 een week lang in een waterbak ondergedompeld. Omdat ze het vuur maar niet gedoofd kregen.

De BMW vatte vorige week woensdag vuur bij een dealer in Breda. En het vuur wilde maar niet uit.

Aanvankelijk werd de wagen voor 24 uur in een container vol water gezet, maar toen de brandweer hem er weer uit wilde halen, borrelde er nog iets. Reden om de wagen nog langer in het water te laten staan.

“De brand woedde in een accu. Door de extreme hitte ontbrandden accucellen spontaan. Dat zorgde ervoor dat het vuur steeds weer oplaaide. Pas onder water was de temperatuur zo laag dat de accu’s konden afkoelen”, zegt de brandweer. Een week in het water was niet nodig geweest, klonk het gisteren.

Ook bij ons worden brandweerkorpsen steeds vaker opgeroepen voor elektrische wagens die in brand vliegen. En dat vraagt een speciale aanpak. “De branden zijn veel heviger en de hitte loopt hoger op. De procedure die wij uitgetekend hebben voorziet in het onderdompelen van de wagen in een container met water en dat gedurende 24 uur” zegt Steven Van Vooren van de brandweerzone Centrum in Gent. Op termijn zullen alle korpsen in Vlaanderen in staat moeten zijn die procedure toe te passen om brandende Tesla’s en andere elektrische wagens te blussen.

