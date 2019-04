Voetballegende Pelé opgenomen in ziekenhuis

De Braziliaanse voetballegende Pelé is uit voorzorg opgenomen in een ziekenhuis in een van de buitenwijken van de Franse hoofdstad Parijs, zo vernam nieuwsagentschap AFP woensdag uit eensluidende bronnen.

De 78-jarige Pelé was naar Parijs afgereisd om er Kylian Mbappé te ontmoeten in het kader van de opstart van enkele maatschappelijke projecten. Volgens de entourage van de Braziliaan gaat het om een infectie die voor lichte koorts gezorgd heeft en moet de opname als een voorzorgsmaatregel gezien worden voor de lange terugvlucht naar Brazilië.

De drievoudige wereldkampioen (1958, 1962 en 1970) kampt al langer met gezondheidsproblemen. Eind vorig jaar werd hij al in Frankrijk verwacht voor een ontmoeting met Mbappé, maar toen liet zijn gezondheidstoestand dat niet toe. Hij is eerder al behandeld aan zijn nieren en prostaat en is ook geopereerd aan zijn heup. Door die heupproblemen was Pelé niet in staat om de olympische vlam voor Rio 2016 te ontsteken en de laatste jaren is er een duidelijke vermindering in het aantal publieke optredens. In december 2017 was hij wel in Moskou te gast voor de loting voor het WK in Rusland. Hij zat toen in een rolstoel. Een maand later verscheen hij in Rio de Janeiro, met een looprek.