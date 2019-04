250 raspuppy’s per opbod te koop uit faillissement: “Ze worden gewoon als goederen behandeld”

Bij onze zuiderburen is commotie ontstaan over een op til zijnde internetveiling van spullen uit faillissementen. Tussen de aangeboden loten zit namelijk de ‘inboedel’ van een hondenkennel, inclusief zo’n 250 puppy’s van uiteenlopende rassen als Shih Tzu, Yorkshireterriër, Chihuahua, Jack Russel of nog Golden Retriever.

Hoewel de verkoop per opbod an sich niet onwettig is, leidt hij wel tot flink wat verontwaardiging. Niet in het minst bij dierenrechtenorganisatie ‘30 millions d’amis’, die de kat de bel aanbond. “Wij hebben in 2015 hemel en aarde verzet opdat dieren voortaan zouden worden erkend als levende wezens die ook gevoelens hebben,” zegt voorzitster Reha Hutin, “maar hier worden ze gewoon als goederen behandeld. Ze staan zelfs gecatalogeerd onder de rubriek ‘Professioneel materiaal’. Het toppunt!”

30 millions d’amis eist dat de curator van het faillissement alle dieren aan haar organisatie overmaakt, zodat ze voor elke hondje een liefdevolle thuis kan vinden, en herhaalt nogmaals haar pleidooi om honden een eigen ‘juridisch statuut’ te geven.