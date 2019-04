Matchpack Anderlecht-Club Brugge. Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Anderlecht moet thuis tegen Club Brugge reageren na de 3-0 nederlaag op het veld van leider Genk. Alleen was blauw-zwart ronduit indrukwekkend afgelopen weekend tegen AA Gent. Alles wat u moet weten over de opstellingen en de laatste nieuwtjes van de twee teams vindt u hieronder.

Scheidsrechter: Bram Van Driessche

Verwachte opstelling: Didillon: Appiah, Kara, Lawrence, Obradovic: Gerkens, Kums, Trebel: Verschaeren, Bolasie, Amuzu.

Bank: Boeckx. Sanneh. Milic. Najar. Saelemaekers. Zulj. Santini.

Geschorsten: niemand.

Geblesseerden: Bakkali. Dimata. Sambi Lokonga.

Onderlinge matchen in reguliere competitie:

Speeldag 5 (26/08): Club Brugge 2-1 Anderlecht (3’ Dennis 1-0, 19’ Musona 1-1, 43’ Vanaken 2-1)

Speeldag 27 (24/02): Anderlecht 2-2 Club Brugge (5’ Wesley 0-1, 31’ Bolasie 1-1, 81’ Bolasie 2-1, 83’ Vlietinck 2-2)

Dit zegt onze clubwatcher: Anderlecht begint straks met een dubbele opdracht aan de kraker tegen Club. Opdracht één: de ongeslagen reeks in eigen huis tegen de West-Vlaamse rivaal (21 jaar en 29 competitiematchen zonder nederlaag) in stand houden. Opdracht twee: het heroveren van de vierde plaats op Antwerp. Voor dat laatste heeft Anderlecht wel een overwinning nodig tegen de Bruggelingen. Geen evidentie gezien de smadelijke nederlaag van paars-wit in Genk en de demonstratie van Club tegen AA Gent op de openingsspeeldag van PO1. In de basiself van Fred Rutten worden twee wijzigingen verwacht. Zulj moet waarschijnlijk plaats ruimen voor krijger Adrien Trebel en in de spits krijgt vrijbuiter Bolasie allicht zijn kans ten koste van toren Santini.

Verwachte opstelling: Horvath: Mata, Mechele, Denswil: Dennis, Vormer, Vanaken, Rits, Diatta: Wesley, Schrijvers.

Bank: Letica, Decarli, Cools, Amrabat, Vossen, Openda, Danjuma.

Geschorsten: niemand

Geblesseerden: Nakamba, Poulain, Vlietinck, Mitrovic.

Dit zegt onze clubwatcher: Bleek al meermaals na gesprekken met spelers en Leko: Club Brugge is op oorlogspad. Tijdens de start van Play-off 1 lijken alle puzzelstukjes sinds lang nog eens goed te vallen. De spelers die het verschil moeten maken zijn in vorm en op dreef én geen enkele onbetwiste basispion ligt in de lappenmand. ’t Is ooit anders geweest. Donderdagavond gaat Club Brugge op zoek naar de eerste zege in 21 jaar in het Astridpark. De invloed van het resultaat van Genk kan dubbel uitdraaien. Ofwel loopt Club na Gent nog extra opgenaaid, ofwel zorgt de nederlaag van de leider voor extra druk. Maar als Club zich écht wil outen als titelfavoriet, moet het gewoon winnen op Anderlecht.