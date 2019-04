Ondertussen in Play-off 2: meer stewards dan fans in de tribune

Nee, Play-off 2 spreekt niet tot de verbeelding. En als je dan op een woensdagavond om half negen een wedstrijd plant tussen Charleroi en KV Oostende, zie je dat maar bitter weinig fans zin hebben in zo’n verre verplaatsing.

Wij telden vanop de perstribune een tiental fans in het bezoekersvak, evenveel stewards om hen in toom te houden. Alle begrip trouwens voor de massale desinteresse bij de KVO-fans, want wie heeft er zin om op woensdagavond twee keer 165 kilometer te rijden voor een match in Play-off 2? De kustploeg heeft het zeker niet getroffen met z’n poule, want het mag nog op bezoek bij Westerlo (162 km), Sint-Truiden (176km) en helemáál naar de andere kant van het land voor de match tegen Eupen (244km). Benieuwd of we daar meer fans in de tribunes zien.

Ook gisteren op Jan Breydel bleek de belangstelling voor de wedstrijd tegen Essevee danig tegen te vallen…