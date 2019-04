Kevin De Bruyne is helemaal terug: Rode Duivel scoort vanuit een onmogelijke hoek

Kevin De Bruyne is helemaal terug na zijn spierblessure. In zijn tweede match ramde hij tegen Cardiff na amper zes minuten vanuit een bijzonder scherpe hoek de 1-0 hard binnen. Een zichtbaar grote opluchting voor de middenvelder. Het was dan ook zijn eerste doelpunt in Engeland in meer dan twee maanden voor de Rode Duivel.

Want het was al van 26 januari geleden dat De Bruyne de netten nog eens kon doen trillen. Onze landgenoot scoorde toen in de forfaitzege tegen Burnley in de vierde ronde van De FA Cup. Nadien kwam die spierblessure waardoor hij enkele weken aan de kant stond. Maar met een precieze knal trapte hij alle blessureperikelen naar de vergetelheid.