Ontslagnemend president Bouteflika vraagt vergiffenis aan Algerijnen

Abdelaziz Bouteflika, die ontslag heeft genomen als president van Algerije, vraagt de Algerijnen om vergiffenis in een afscheidsbrief die door het officiële nieuwsagentschap APS is gepubliceerd. Hij verzekerde ook dat hij steeds met “oprechtheid en rechtschapenheid” heeft bestuurd. Na wekenlange protesten is hij afgetreden.

“Ik verlaat het politieke podium zonder verdriet en angst voor de toekomst van ons land”, aldus Bouteflika in de brief, gericht aan zijn “dierbare zusters en broeders”. “Ik maan jullie aan verenigd te blijven”, klinkt het nog.

“Ik kan mijn presidentieel parcours niet afronden zonder een laatste bericht aan jullie te richten” en “vergiffenis te vragen aan zij, onder de kinderen van mijn vaderland, tegenover wie ik het zonder dat te willen aan mijn plicht zou hebben verzaakt, in weerwil van mijn diepe gehechtheid om in dienst te zijn van alle Algerijnen”, aldus de gewezen president, die zich nu voorstelt als “eenvoudig burger”.

Bouteflika stond twintig jaar aan het hoofd van Algerije. Dinsdagavond diende hij zijn ontslag in, na bijna een maand van protesten. In de brief stelt hij nog “trots” te zijn op zijn “bijdrage opdat Algerije de 21ste eeuw binnenstapte in een betere situatie” en aan “merkbare vooruitgang in alle domeinen voor het Algerijnse volk”.

“Fouten maken is menselijk, ik vraag jullie om vergiffenis voor elke inbreuk, door een woord of een daad, ten opzichte van jullie”, aldus nog Bouteflika.

De grondwettelijke raad heeft het ontslag van Bouteflika verankerd.