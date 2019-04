Frans gezin als bij wonder ongedeerd na zware crash op E403

Wevelgem - Een koppel met een jong kindje uit Parijs heeft woensdagmiddag ongelooflijk veel geluk gehad bij de E403-snelweg ter hoogte van het West-Vlaamse Moorsele. Het gezin ging van de snelweg af, belandde in de graskant, maar toch bleef iedereen ongedeerd. “We kunnen het ook niet geloven”, zegt de snelwegpolitie.

Het gezin ging rond 17.30 uur plots van de snelweg af en belandde rechts in de graskant op de E403 ter hoogte van Moorsele. De Mini Cooper waarmee ze onderweg waren, reed door het struikgewas en ging daar over de kop. Hoewel het dak van de wagen volledig werd ingedeukt, bleven de drie inzittenden als bij wonder ongedeerd.

“Ze hadden geen schrammetje, we konden het ook niet geloven”, klinkt het bij de snelwegpolitie die de vaststellingen kwam doen en de plaats van het ongeval beveiligde. De twee ouders en het kind werden na hun tuimeling toch preventief ter controle over gebracht naar het ziekenhuis.

Verkeershinder

Door het ongeval was er tijdens de avondspits heel wat verkeershinder op de E403. De rechterrijstrook richting Doornik was afgesloten, wat voor vertraagd verkeer zorgde vanaf Oekene. De verhakkelde wagen kon snel worden getakeld.