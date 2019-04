Dementerend koor op audiëntie bij Franciscus: “Nee, het was niet toonvast, maar dat vond de paus net leuk”

Bewijzen dat ouderen met dementie niet in een vergeethoekje thuishoren, dat is wat het Regenboogkoor doet. De gezangen werden tot in het Vaticaan gehoord en dat wilde de paus dan ook zelf wel eens zien. Dertien ouderen vlogen naar Rome voor een audiëntie met optreden. “De appreciatie van de paus voor ons project is ook voor ons een hart onder de riem.”