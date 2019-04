Elk jaar tachtig bijtincidenten: “Postbodes moeten op cursus ‘omgaan met honden’”

79 postbodes zijn vorig jaar aangevallen door een hond. Dat blijkt uit cijfers die Open VLD-Kamerlid Sandrine De Crom opvroeg aan minister van Post Philippe De Backer (Open VLD).

In één op de drie gevallen is de beet zo ernstig dat het tot ziekteverlof leidt. In totaal kostte dat bpost vorig jaar een kwart miljoen euro.

De Crom pleit daarom voor een verplichte cursus “omgaan met honden” in de opleiding tot postbode. “Het zou veel incidenten en leed kunnen vermijden”, zegt ze. “Het gaat niet enkel om de beetwonden op zich, de postbode kan nadien ook angst hebben om nog post te bedelen in een huis waar een hond aanwezig is.”

Bpost zegt dat ze nu al workshops houden. “Maar die zijn vrijwillig”, zegt De Crom. “Er zijn tot nu toe amper 300 postbodes komen opdagen. Terwijl het toch in het voordeel van zowel de postbode als de hond is als de postbedeler weet hoe een hond kan reageren en hoe je je best gedraagt.”

Bpost zelf ziet zo’n verplichting niet zitten. “Niet elke postbode komt honden en andere huisdieren tegen. En niet elke postbode voelt zich niet op zijn gemak rond honden”, zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. “We zetten vooral in op preventie: als er een probleem gemeld wordt, gaan we in gesprek met de eigenaar. Meestal is het dan meteen opgelost.”