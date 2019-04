Eerste nederlaag voor Real sinds terugkeer Zidane

Real Madrid heeft woensdagavond op de dertigste speeldag in La Liga met 2-1 verloren op bezoek bij Valencia. Voor de Madrilenen was het de eerste nederlaag sinds de terugkeer van Zinédine Zidane als hoofdcoach naar de Spaanse hoofdstad. Die nederlaag heeft slechts drie wedstrijden op zich laten wachten: in de vorige twee thuisduels werd er weinig overtuigend gewonnen van Celta (2-0) en Huesca (3-2).

Op bezoek bij Valencia plaatste Zizou bij afwezigheid van de geblesseerde Thibaut Courtois Keylor Navas opnieuw in doel, zoon Luca Zidane verdween daardoor naar de bank. De Costa Ricaan moest zich in het Mestallastadion twee keer omdraaien. Gonçalo Guedes opende na 35 minuten de score voor de thuisploeg, Ezequiel Garay verdubbelde in de 83e minuut de voorsprong. De tegentreffer van Karim Benzema diep in blessuretijd kwam te laat.

Real kon zo niet profiteren van het puntenverlies van FC Barcelona, dat dinsdag op een 4-4 bleef steken in Villarreal. In de stand is de Koninklijke derde met een achterstand van dertien punten op de eeuwige rivaal, stadsgenoot Atlético is stevig tweede met vijf punten meer dan Real.