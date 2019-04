Ikea experimenteert vanaf 2020 met verhuur van meubels

De Zweedse meubelwinkelketen Ikea zal vanaf volgend jaar in dertig markten, waaronder België, een reeks tests lanceren rond de verhuur van meubels. Maar hoe die tests er zullen uitzien in ons land, is vandaag nog niet duidelijk, zegt een Ikea-woordvoerster. Evenmin staat vast of je bij ons volgend jaar al effectief meubels zal kunnen huren.

Ikea wil op termijn met een abonnementsformule gaan werken, zo maakte de woonwinkelketen bekend tijdens een duurzaamheidsevent in Duitsland. “Dit stelt het bedrijf in staat eigenaar te blijven van de producten, waardoor hergebruik van producten zo veel mogelijk gestimuleerd wordt voordat het materiaal en de onderdelen aan het einde van de levenscyclus worden gerecycleerd”, zo luidt het in een persbericht.

Ikea voerde in enkele landen al een consumentenonderzoek uit om de mogelijkheden van meubelverhuur na te gaan. Dat zal onder meer in Nederland worden uitgetest bij studenten. “We weten uit ons onderzoek dat het gedrag van mensen evolueert, net als de relatie tot hun spullen. Nu we steeds vaker kleiner wonen en mensen zich meer bewust zijn van hun impact op de planeet, zoeken ze naar manieren om verspilling tegen te gaan en de levensduur van hun spullen te verlengen”, zegt Pia Heidenmark Cook, Chief Sustainability Officer bij Ikea.(krs)