Geel Hesje verraden door tatoeage

Een 26-jarige Fransman moet binnenkort voor de correctionele rechter in Toulouse verschijnen omdat hij tijdens een betoging van de Gele Hesjes enkele agenten in functie had aangevallen en met de dood bedreigd. De man was twee zaterdagen na elkaar opgepakt toen hij vernielingen aanbracht aan gebouwen, maar werd al snel vrijgelaten omdat de feiten niet zwaarwichtig genoeg waren. Tot een speciale identificatiecel van de politie hem herkende op videobeelden, terwijl hij de ordetroepen te lijf ging met een ijzeren staaf en daarbij een gebaar maakte dat hij hen de keel zou oversnijden. De man had een opvallende tatoeage op zijn voorarm, en die heeft hem verraden. Hij riskeert nu een celstraf. (krs)