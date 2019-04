Sacreblue: Christo pakt Arc de Triomphe in

De Arc de Triomphe, aan de voet van de Champs Elysées, is vanaf volgend jaar een conceptueel kunstwerk. De Bulgaars-Amerikaanse kunstenaar Christo (83) heeft toestemming gekregen om het monument ­tijdelijk in te pakken. Eerder verpakte Christo en zijn (intussen overleden) vrouw Jeanne-Claude al de Pont-Neuf, ook in Parijs, en de Reichstag in Berlijn. Het nieuwe werk, dat te zien zal zijn tussen 6 en 19 april 2020, zal samenvallen met een overzichtstentoonstelling van het echtpaar in het Centre Pompidou. Voor het werk zal 25.000 vierkante meter zilverblauwe polypropyleen (een soort plastic folie) en zeven kilometer touw nodig zijn. (adm)

AFP