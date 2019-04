Geen AB InBev meer bij Britten

De Belgisch-Braziliaanse biergigant AB InBev bestaat niet langer onder die benaming. Althans toch niet in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. In beide landen heeft AB InBev onlangs zijn bedrijfsnaam veranderd naar Budweiser Brewing Group. Dat nieuws raakte gisteren pas in ons land bekend.

Budweiser is het belangrijkste Amerikaanse biermerk van AB InBev. Wereldwijd is Budweiser, samen met Stella Artois en Corona, het commerciële uithangbord voor de brouwerijgroep met hoofdkantoor in Leuven. Volgens het Britse marketingblad Marketing Week is de naamsverandering er gekomen omdat de naam AB InBev bij weinig Britten en Ieren een belletje doet rinkelen. En Budweiser wel.

Er zouden voorlopig geen plannen zijn bij AB InBev om de operatie die in het Verenigd Koninkrijk en Ierland werd doorgevoerd ook naar andere landen door te trekken. De Budweiser Brewing Group wordt sinds januari geleid door Paula Lindenberg, een Braziliaanse die voordien de leidende marketingmanager was voor AB InBev in Latijns-Amerika.(jir)