Tweeënzestig doden bij jihadistische aanslagen en etnisch geweld in Burkina Faso

Bij jihadistische aanslagen, en etnisch geweld dat daarop volgde, zijn van zondag tot dinsdag tweeënzestig doden gevallen in Burkina Faso. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de minister voor Regionaal Bestuur, Siméon Sawadogo.

Het geweld deed zich voor in Arbinda, een gemeente in het noorden van het land, aan de grens met Mali.

“Er vielen 62 doden. We doodden 32 terroristen (...) Dertig personen kwamen om bij etnische conflicten, represailles tussen gemeenschappen als de Kurumba, Peul en Mossi”, zei Sawadogo op televisie. In een eerdere balans was sprake van zeven doden.