Meer dan 135.000 mensen op wachtlijst sociale woning

Er stonden in 2017 135.500 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Dat zijn er zo’n 2.000 minder dan in 2016, maar wel nog steeds 15.000 meer dan bij het begin van de legislatuur in 2014. De provincie Antwerpen telt met 50.000 kandidaten het grootste aantal wachtenden. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) op een vraag van Groen-parlementslid An Moerenhout.

Cijfers voor heel 2018 zijn er nog niet, maar voor Groen-politica An Moerenhout is de balans van de regering en van minister van Wonen Liesbeth Homans duidelijk: “De wooncrisis is onder deze regering alleen maar scherper geworden. Steeds meer mensen wachten op een sociale woning. En steeds meer mensen vallen in armoede omdat ze de hoge huurprijzen niet kunnen betalen.”

Moerenhout vindt dan ook dat minister Homans “gebuisd” is. “Minister Homans had als minister van Wonen en Armoedebestrijding alle bevoegdheden in handen om wonen opnieuw betaalbaar te maken en armoede te halveren, zoals ze had beloofd, maar ze heeft het nagelaten. Integendeel, de minister maakte huren nog duurder door de huurwaarborg te verhogen van twee naar drie maanden”, aldus Moerenhout.