Onderzoek naar Belgische moeder die 65.000 euro overschreef naar Syrië

Er loopt momenteel een onderzoek tegen Véronique L., de moeder van Belgische Syriëstrijder Sammy Djedou. Afgelopen zomer werd ze al aangeklaagd voor het financieren van terrorisme. Ze schreef grote bedragen over naar haar zoon in Syrië, maar dat geld werd gebruikt om terreur te financieren.

Volgens documenten die Het Laatste Nieuws kon inkijken, stortte L. het geld via tussenpersonen in Istanboel,Turkije. De rekeningen werden gebruikt om geld door te storten aan een man die momenteel in Portugal terechtstaat voor terreurplannen. Sammy Djedou, de zoon van L., zou meegewerkt hebben aan die plannen. Kort nadat de plannen bekend raakte, kwam hij om het leven bij een Amerikaanse dronenaanval. Véronique L. werd afgelopen zomer al aangeklaagd voor financiering van terrorisme. Toen raakte al bekend dat ze verschillende keren geld opstuurde naar haar zoon in Syrië. In totaal ging het om meer dan 65.000 euro, die ze overmaakte tijdens de eerste maanden van Djedou in Syrië, tot maart 2015.

Djedous moeder strijdt al jaren tegen radicalisering en houdt vol dat ze niet van die bedoelingen wist. “Het is makkelijk om achter een nietsvermoedende moeder aan te gaan, terwijl de cement-reus Lafarge blijkbaar wel vrijuit gaat voor de honderdduizenden euro’s die het bedrijf rechtstreeks aan ISIS betaald heeft om in Syrië actief te blijven”, zegt advocaat Alexis Deswaef.

Volgens hem riskeren nog zeker twee andere moeders een rechtszaak omdat ze geld naar hun kinderen in Syrië hebben gestuurd.