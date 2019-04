KBC gelinkt via Antwerpse klant gelinkt aan Hezbollah en dictator van Gambia: “Verdachte transacties worden onderzocht”

Brussel - Onthullingen in de Afrikaanse pers over een geldschieter van de Libanese militie Hezbollah die in Antwerpen klant was bij KBC brengen de Vlaamse bank in opspraak. Dezelfde klant was ook een belangrijke fixer van de Gambiaanse dictator Yahya Jammeh.

Gelekte documenten wijzen op verdachte stortingen die de centrale bank van Gambia eind 2011 deed op de Antwerpse KBC-rekeningen. Het geld was bedoeld om luxevoertuigen te kopen, bericht De Tijd donderdag. De krant vernam wel dat KBC de verdachte betalingen in 2011 wel degelijk heeft aangegeven bij de antiwitwascel. Om de rekeningen kort daarna te sluiten. KBC wil geen informatie geven over haar klantenbestand of individuele transacties, maar volgens De Tijd schijnt de bank al haar verplichtingen te zijn nagekomen.

“KBC hanteert strenge processen voor klantacceptatie en transactiecontrole, waardoor de bank ongebruikelijke transacties goed kan opsporen. Mogelijk verdachte transacties worden binnen KBC onderzocht volgens strikte regels met inachtname van alle wettelijke bepalingen ter zake”, klinkt het bij De Tijd.