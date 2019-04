Vreselijk: hond Wannes na vier (!) jaar gered uit piepklein hokje met dertig centimeter uitwerpselen

Mechelen -

Dierenbescherming Mechelen vraagt met klem om gevallen van dierenverwaarlozing altijd te melden. De aanleiding daarvoor is de inbeslagname van een hond in Heist-op-den-Berg. Het dier heeft vier jaar in een klein hok geleefd. Dat hok lag ook vol met uitwerpselen. Helaas is het geen alleenstaand geval.