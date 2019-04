Terreuraanslagen moskeeën Nieuw Zeeland: bijna negentig aanklachten geformuleerd tegen dader

De dader van de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland wordt 50 feiten van moord en 39 feiten van poging tot moord ten laste gelegd. Bijkomende aanklachten “zijn nog in beraad”. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse politie donderdag bekendgemaakt.

Bij de aanslag op de twee moskeeën op 15 maart vielen 50 doden en 48 gewonden. De verdachte, een 28-jarige Australiër, verschijnt vrijdag voor de tweede keer voor de rechtbank in Christchurch, via een videolink. Hij zit in voorhechtenis in de enige zwaarbewaakte gevangenis van Nieuw-Zeeland, in Auckland.