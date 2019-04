Matchfixing avant la lettre! Roemeens bondscoach spreekt van deal met België in 1993

Heeft Paul Van Himst zich schuldig gemaakt aan ‘matchfixing avant la lettre’? Ja, als we voormalig Roemeens bondscoach Cornel Dinu mogen geloven. Wanneer? 1993. Inzet? Een ticket voor het WK in de VS. Paul Van Himst weerlegt de beschuldigingen met klem. En we zijn geneigd hem te geloven: de Rode Duivels mochten hun laatste wedstrijd gewoon niet verliezen of ze zouden zelf niet naar het WK in de VS mogen.

Het waren de collega’s van De Standaard die stuitten op een interview op het tv-kanaal van de Roemeense sportkrant Gazeta Sporturilor. Daarin vertelt Roemeens ex-international en ex-bondscoach Cornel Dinu dat hij in 1993 als bondscoach van Roemenië het op een akkoordje gooide met de Belgische bondscoach Paul Van Himst. Ook zou de Roemeense voetbalbond tijdens die WK-kwalifi¬catiecampagne geprobeerd hebben een Deense scheidsrechter om te kopen in de cruciale kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechoslovakije.

Dinu en Van Himst leerden elkaar kennen tijdens het WK in Mexico 1970 waren beide als voetballers aan de slag waren geweest. Beiden werden later ook bondscoach en dat bracht hen in dezelfde WK-kwalificatiepoule - groep 4 - voor het WK 1994 in de Verenigde Staten. Met Tsjechoslovakije stond er nog een derde te duchten ploeg in de poule en ook Wales zou zich een taaie tegenstander tonen. In de aanloop naar de cruciale uitmatch van de Roemenen op het veld van de Tsjechoslovaken zou er een herenakkoord gesloten zijn tussen Van Himst en Dinu dat ze zouden proberen beide teams naar het WK te loodsen. Op voorwaarde dat Dinu ook na de wedstrijd in Tsjechië nog bondscoach zou zijn.

Zowel Dinu als Van Himst waren op dat ogenblik bondscoach van een beloftevol nationaal elftal. Volgens Dinu zou hij daarom met ‘zijn goede vriend’ Van Himst ‘een soort van akkoord’ hebben gesloten met als doel ‘dat beide landen zich samen zouden laten kwalificeren voor het WK’.

Romanian legendary captain and later coach Cornel Dinu sensationally claims he and Belgium legend Paul van Himst had a secret agreement to qualify together for the 1994 World Cup. Wales and Czechoslovakia remained at home #gsplive https://t.co/2ZwZ0TRuzh pic.twitter.com/5Dby8Dc7Bj — Costin Ștucan (@CostinStucan) April 2, 2019

Dat herenakkoord werd volgens Dinu gesloten kort voor de cruciale uitwedstrijd die Roemenië in de herfst van 1993 in Kosice moest spelen tegen rechtstreekse ¬rivaal Tsjechoslovakije, in die tijd eveneens een sterke ploeg. Het akkoord had slechts één voorwaarde: de afspraak zou alleen blijven gelden als Dinu ook na de sleutelwedstrijd in Kosice bondscoach van Roemenië bleef.

Dinu voelde zich toen zegezeker, want - zo vertelt hij - officials van de Roemeense voetbalbond hadden zowel de Deense scheidsrechter Kim Milton Nielsen als -enkele Tsjechoslovaakse internationals benaderd in een poging hen om te kopen. ‘Ze namen daarvoor 150.000 dollar uit de kas van de Roemeense bond’, onthult Dinu.

Helaas, ondanks twee rode kaarten voor de thuisploeg kregen de Roemenen een pandoering van jewelste: 5-2. Plots viel de beslissing op de laatste speeldag: de Rode Duivels speelden thuis tegen Tsjechië en Roemenië moest aan de bak in Wales. Vier teams die zich nog konden kwalificeren voor het WK. Dinu was toen al geen Roemeens bondscoach meer maar ging er toch vanuit dat Paul Van Himst hun akkoord alsnog had gehonoreerd.

Niets van waar!

“Ik ga daar niet op reageren. Dat die man vertelt wat hij wil’, reageert Paul Van Himst bij De Standaard. “Alsof je in zo’n kwalificatiepoule op voorhand afspraken zou kunnen maken. Laat mij eens goed lachen, hé. Dat is een utopie. Als we nu alle matchen zouden hebben gewonnen …, maar dat was helemaal niet het geval. We hebben ons gekwalificeerd thuis tegen Tsjechoslovakije. U herinnert zich ongetwijfeld dat we toen veel geluk hebben gehad. Of wij, eenmaal gekwalificeerd, de uitwedstrijd in Boekarest in 1993 met opzet hebben verloren? Nogmaals, die man mag zeggen wat hij wil. We zijn naar Roemenië gegaan met de bedoeling om te winnen of toch minstens een punt te pakken.”

Van Himst kon het ook niet op een akkoordje gooien. Pas op de laatste speeldag kregen de Rode Duivels zekerheid over hun WK-ticket na een wedstrijd tegen de Tsjechoslovaken die ze op basis van het spelbeeld hadden kunnen verliezen. En dan hadden de Duivels niet eens het WK gehaald. Kortom, of er ooit een akkoord is geweest tussen Van Himst en Dinu, dat laten we in het midden maar uitgevoerd is het zeker nooit. De poging tot omkoping van de Deense scheidsrechter, dat is dan weer een ander verhaal.