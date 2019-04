Waarom jouw technische job in gevaar is

Bedrijven roepen om geschoolde technische medewerkers. De oorlog om talent in engineering, bouw en technologie woedt hevig. Durft een bedrijf in die omstandigheden een ingenieur, werfleider of informaticus nog te ontslaan? “Blijf toch maar waakzaam”, raden HR-specialisten aan.

Annemie Bergen van selectiekantoor A Priori in Aarschot interviewt dagelijks kandidaten voor technische jobs. Zo hoort ze diverse ontslagmotieven. Kathy Rosseel is Manager Career Management bij Daoust in Brussel en Vilvoorde. Haar team van outplacement begeleiders vertellen haarfijn waarom je zelfs met een technisch profiel de bons kan krijgen van je werkgever. Vijf redenen:

1. De economie

Bill Clinton zei het al in 1992: “It’s the economy, stupid!”. Zelfs al pronk je met het juiste diploma en een schat aan ervaring, een goed draaiend bedrijfsleven is cruciaal voor de overlevingskansen van je job. “Ik zie kandidaten die het slachtoffer dreigen te worden van een faillissement, een sluiting van een site of een productielijn”, vertelt Kathy Rosseel. “Of wanneer het bedrijf verhuist naar een ander land of regio”, vult Annemie Bergen aan.

2. Je lichaam

“Wij ontmoeten talloze ontslagen medewerkers die hun job fysiek niet meer aankunnen. Denk maar aan jobs in de bouw of industriële productie. Sommige werkgevers tolereren niet dat medewerkers fysiek minder paraat zijn. Dat geldt zeker voor de zware beroepen. Ze wisselen oudere en duurdere werknemers vaak in voor een jongere collega. De concurrentie van buitenlandse werkkrachten loert om de hoek”, legt Kathy Rosseel uit.

3. Technologie

Het favoriete domein van technici en ingenieurs? Niet als je blijft hangen in verouderde technologie of als jouw expertise niet inzetbaar is in andere sectoren. Kathy Rosseel: “Wanneer een bedrijf investeert in nieuwe machines, bijvoorbeeld robot-gestuurde, moeten operatoren die leren hanteren. Voldoende opleiding en coaching organiseren gebeurt niet altijd spontaan. Geraak je als technisch medewerker achterop? De marge om fouten te maken, is helaas soms klein. Een gouden tip: stap zelf tijdig naar je baas om opleiding te vragen. En volhard, want technologie evolueert razendsnel.”

4. Peter Principle

“Ontslaat een bedrijf een leidinggevend ingenieur, dan is de reden soms te zoeken bij diens people management vaardigheden”, spreekt Annemie Bergen uit ervaring. “Ingenieurs en technici zijn vaak uitstekende experten die prima resultaten behalen. Gevolg: het bedrijf promoveert ze op de hiërarchische leidinggevende ladder. Op die plaats worstelen ze met delegeren, blijven ze overwegend taakgericht handelen en ontwikkelen ze te weinig een helikopterview. De prestaties gaan achteruit. De promotie keert zich tegen hen. Een burn-out of het ontslag dreigt”.

5. Veiligheid

“Bedrijven tolereren nauwelijks inbreuken op de veiligheid”, aldus Kathy Rosseel. De risico’s op onveilige situaties duiken nochtans gauw op. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers met een beperkte kennis van de tweede landstaal die veiligheidsinstructies verkeerd begrijpen. De taalbarrière maakt trouwens dat veel anderstalige Brusselaars de weg onvoldoende vinden naar technische jobs in Vlaanderen.”

