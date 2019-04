Blue Moon zoekt AV-techniekers om te beantwoorden aan groei

"Via een studentenjob heb ik ontdekt dat ik toch passie had voor techniek." (Christoph Magnus, projectmanager) Foto: Jobat.be

Aartselaar - “Het klinkt misschien cliché of vanzelfsprekend, maar als AV-technieker moet je de passie in je hebben en laten spreken. Want het gaat niet alleen om het technische aspect.” Aan het woord is Gregory Buytaert, managing partner van Blue Moon in Aartselaar.

Het bedrijf verzorgt zowel geluid, belichting en beeld bij evenementen als de technische inrichting van kleine vergaderzalen tot grotere auditoria. Met meer dan 25 jaar ervaring op de teller kent Blue Moon vooral de jongste jaren een sterke groei. In vijf jaar tijd is het aantal vaste medewerkers verdubbeld van 12 naar 24. Om aan die groei te beantwoorden, kijkt het bedrijf uit naar nieuwe collega's.

Kandidaten moeten vooral ook over sterke persoonlijke vaardigheden beschikken. “Het volstaat niet om ergens toe te komen, een installatie neer te poten en de knopjes te bedienen”, stelt operations manager Julien Halsberghe. “Je moet kunnen meedenken met de klant, hen kunnen uitleggen wat kan en niet kan, kunnen luisteren en het nodige respect en discretie aan de dag kunnen leggen. Voor een klant is het vaak al een zenuwslopend gebeuren en hij verwacht dat wij alles in goede banen leiden zodat zij zich over dit aspect alvast geen zorgen hoeven te maken. Je mag dan nog zo'n knappe technische kop zijn, als je de passie niet in je hebt, lukt het niet. Technische vaardigheden kan je altijd bijschaven, passie niet. Voor opleidingen hebben we trouwens onze eigen Blue Moon Academy.”

Studentenjob

Dat je met passie ver komt, daar is Christoph Magnus een bewijs van. Elf jaar geleden begonnen als jobstudent, is hij intussen doorgegroeid tot projectmanager. “Ik heb sociaal technische wetenschappen gestudeerd. Audiovisuele technieken zaten daar niet bij. Maar via een studentenjob ben ik bij Blue Moon terecht gekomen en heb ik ontdekt dat ik er toch een passie voor had. Als je begint, kan je ook nog vele richtingen uit. Je komt binnen en maakt een keuze tussen audio, licht of video. Uiteindelijk heb ik ze alle drie doorlopen om te blijven hangen bij video. Nu ben ik sinds een jaar doorgegroeid van AV-technieker tot projectmanager en volg ik een aantal klanten op. Terwijl ik toch nog voeling blijf houden met het technische aspect. Er zijn enorm veel mogelijkheden om verder te groeien en ontwikkelen”, getuigt hij.

“Het leukste is de klant rust te kunnen geven. Wat we doen, zorgt ook voor een zekere fierheid. Niet zelden duikt wat we doen op in de media en dan gaat hier een golf van 'het zat weer goed in mekaar' door het bedrijf. Dat is heel fijn”, zegt Christoph.

