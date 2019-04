Koraal sterft sneller af dan ooit: 89 procent minder jonge larven op Great Barrier Reef

Het aantal jonge koralen in het Groot Barrièrerif is met 89 procent gedaald. De opwarming van de aarde verhindert dat jonge koralen er kunnen kuitschieten door koraalverbleking. Dat blijkt donderdag uit een studie van Australische onderzoekers dat in het wetenschappelijke tijdschrift Nature werd gepubliceerd.

Het Groot Barrièrerif werd in 2016 en 2017 geconfronteerd met twee grote bleekprocessen die te wijten zijn aan de opwarming van de aarde. Daarbij werd een “ongekend verlies van volwassen koralen” opgetekend. Bijgevolg is het aantal nieuwe koraallarven met 89 procent gedaald in vergelijking met gegevens uit het verleden. “Dode koralen maken geen baby’s”, zegt professor Terry Hughes van de James Cook University (JCU).

Koraalverbleking komt voor wanneer een stijging van de zeetemperatuur of verzuring de microscopische algen beschadigt. Deze algen zijn het levend organisme in de koralen dat hen van energie voorziet en hen die levendige kleuren geeft.

De wetenschappers onderzochten hoeveel volwassen koralen de extreme hitte hebben overleefd en hoeveel nieuwe koralen ze in 2018 hebben aangemaakt. In sommige van de noordelijke delen van het rif, dat dichter bij de evenaar ligt, daalde het aantal nieuwe koralen met maar liefst 95 procent.

Daarnaast heeft de studie ook aangetoond dat het vermogen van de zeedieren om zich te herstellen niet zo vanzelfsprekend is als eerder werd gedacht. “Onze studie toont aan dat de veerkracht van het rif nu ernstig wordt aangetast door de opwarming van de aarde”, aldus de wetenschappers.

De onderzoekers stelden dat de mate waarin het rif in staat zal zijn om te herstellen, onzeker blijft. Dat komt door de verwachte toename van het aantal extreme klimaatomstandigheden in de komende twee decennia.

Wetenschappers zeggen dat wanneer de uitstoot van broeikasgassen niet wordt beperkt, het rif naar verwachting twee keer per decennium zal verbleken vanaf 2035 en jaarlijks vanaf 2044.

Het Groot Barrièrerif ligt voor de noordoostkust van Australië en is het grootste koraalrif en een van de meest biodiverse ecosystemen ter wereld.