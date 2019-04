Politicus Alain Destexhe redt leven van vrouw op Thalys: “Dit is ontoelaatbaar, ze had kunnen sterven”

De Brusselse senator Alain Destexhe heeft het leven van een onwel geworden vrouw gered op de Thalys van Parijs naar Brussel. De politicus, dokter van opleiding, slaagde erin de vrouw in leven te houden tot verdere zorgen toegediend konden worden, al duurde dat volgens hem veel te lang. “Dit is ontoelaatbaar”, zegt hij in La Dernière Heure.

Destexhe was maandag om 18.49 uur aan boord van de Thalys van Parijs naar Brussel toen een vrouw een astma-aanval kreeg. Bij gebrek aan verplegend personeel in de bemanning werd omgeroepen of er zich aan boord een dokter bevond. De Brusselse politicus aarzelde even, want sinds zijn overstap naar de politiek beoefent hij dat beroep niet meer, maar besloot toch te helpen.

“Ik kwam terug van een conferentie in Parijs”, zegt Destexhe in La Dernière Heure. “Het is ook wel eens op een vliegtuig gebeurd dat ze die oproep lanceren, maar ik hoop telkens dat er iemand anders opstaat. Ik ben geen dokter meer.”

Niet volhouden

Maar Destexhe is nog steeds ingeschreven bij de Orde der Geneesheren en schoot in actie. Hij vroeg de EHBO-kisten die aan boord waren. “Ze had ernstige problemen met ademhalen en was hevig aan het zweten. Het was dus wel degelijk ernstig. Maar in die EHBO-kisten zat niet veel. Ik heb de conducteur gezegd dat ze het niet zou volhouden tot in Brussel.”

Door haar gerust te stellen, haar rechtop te laten zitten en een inhalator te gebruiken, slaagde hij erin om haar status stabiel te houden tot in Arras, waar de trein een stop maakte. “Het was surrealistisch, de hulpdiensten stonden daar niet eens klaar. Thalys was vergeten om ze te waarschuwen. We hebben meer dan 20 minuten moeten wachten. De passagiers hebben de hulpdiensten op de hoogte gebracht door te roepen dat er een groot probleem was. “Ik heb gedaan wat ik kon”, aldus Destexhe.

“Ontoelaatbaar”

“Ontoelaatbaar”, noemt Destexhe de procedure in geval van een beroerte van een passagier. De treinmanager moet de centrale oproepen, waarnaar die de verkeersleiding controleert en vervolgens de hulpdiensten op de hoogte gebracht worden. “Dat duurt veel te lang. Je hebt ondertussen ruim de tijd om te sterven. Dit is absurd.”