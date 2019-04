John toont tijdens reconstructie hoe hij zijn minnares wurgde, lichaam verbrandde en lijk dumpte

Ledegem - Tijdens de reconstructie van de moord op Nguyen Thi Xuan (27) door John V. (29) bleek woensdagavond dat de man haar vermoedelijk in Ledegem gewurgd heeft.

Rond 20.30 uur kwam een colonne van een tiental voertuigen, combi's, anonieme politiewagens en motards naar het kruispunt van de landelijke Kortwagen- en Soldatenstraat in Ledegem, vlakbij het fietspad tussen Menen en Roeselare.

Enkele uren daarvoor hadden Civiele Bescherming en politie een hek geplaatst op de hoek van het kruispunt, bij een groot grasveld. Tijdens de reconstructie werden alle straten van het kruispunt afgezet.

Achter het hek moest John V., die in een Zonnebeekse wijk woont, tonen wat hij op de dag van de feiten, ondertussen meer dan twee jaar geleden, gedaan had. Hij zou de Vietnamese vrouw op die plaats gewurgd hebben, nadat hij haar geslagen had in de buurt van de A19 in Menen, om dan met de bloedende vrouw door het centrum van Ledegem te rijden.

Na de wurging heeft V. haar lichaam verbrand en de resten gedumpt aan een doodlopende veldweg bij het Congobos in Geluwe, waar een jager het stoffelijk overschot per toeval ontdekte op oudejaarsdag 2016.

V. zou Xuan op 21 november 2016 naar ons land gelokt hebben om haar te vermoorden, omdat hij vreesde dat hun affaire tijdens een eerdere werkreis in Japan bekend zou raken bij zijn toenmalige partner en pasgeboren kind.