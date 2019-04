Dronken bestuurder die al drie jaar niet meer mag autorijden, veroorzaakt ongeval en pleegt vluchtmisdrijf

Mechelen - Een 60-jarige man met maar liefst 2,87 gram promille alcohol in zijn bloed veroorzaakte woensdag een ongeval in Mechelen. In eerste instantie probeerde hij nog te vluchten maar na een controle van de politie bleek dat de man al sinds 2016 niet meer met de wagen mag rijden.

Een ongeval met beperkte blikschade in de Begijnenweide in Mechelen trok woensdagmiddag de aandacht van een verkeersploeg van de politie Mechelen-Willebroek. Maar toen de agenten aankwamen ging een van de bestuurders ervan door. Aangezien er sterke vermoedens waren dat de man in kwestie te veel gedronken had werd de achtervolging meteen ingezet. Op de Oude Liersebaan konden ze de man uiteindelijk tegenhouden.

“We hebben de 60-jarige man uit Mechelen onderworpen aan een ademtest en daaruit bleek dat hij veel te veel gedronken had. Hij had maar liefst 2,87 gram promille alcohol in zijn bloed”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De man beweerde ook dat hij geen rijbewijs had. Navraag bij de griffier leerde ons dat de man in november 2016 definitief ongeschikt verklaard werd om nog met een voertuig te rijden.”

Met het oog op een mogelijke verbeurdverklaring besliste de parketmagistraat om de wagen van de man onmiddellijk in beslag te nemen. Hij moet later ook voor de politierechtbank verschijnen.