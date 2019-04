Rode Duivels prijken voor zesde keer op rij bovenaan FIFA-ranking

Brussel - België blijft de FIFA-ranking aanvoeren. Donderdag staan de Rode Duivels voor de zesde opeenvolgende keer helemaal bovenaan het landenklassement van de wereldvoetbalbond. Sinds de publicatie van de vorige ranking op 7 februari speelden Hazard en co twee wedstrijden. Ze wonnen zowel tegen Rusland (3-1) als Cyprus (0-2) in de kwalificaties voor het EK 2020.

In het nieuwe klassement vergroot België, nummer 1 sinds september 2018, zijn voorsprong op eerste achtervolger Frankrijk met twee punten. Les Bleus begonnen eveneens met twee zeges aan de EK-voorronde. De wereldkampioen won in Moldavië (1-4) en thuis tegen IJsland (4-0).

België totaliseert 1737 punten, drie meer dan Frankrijk. Brazilië behoudt de derde plaats (1676) voor Engeland (1647), dat over vicewereldkampioen Kroatië (1621) naar de vierde plaats wipt. Ook Uruguay (zesde met 1613) en Europees kampioen Portugal (zevende met 1607) wisselen van plaats. Zwitserland (1604), Spanje (1601) en Denemarken (1586) behouden hun plaats in de top tien.

De volgende EK-kwalificatieduels spelen de Rode Duivels in juni voor eigen volk tegen Kazachstan (8/6) en Schotland (11/6). De Schotten zakken donderdag vier plaatsen op de FIFA-ranking naar nummer 44. Dat is twee posities hoger dan Rusland (46ste, +4). Verder in de ranking staan Cyprus (89ste, -2) en Kazachstan (116de, +1). San Marino, de vijfde tegenstander van België in de voorronde van het EK, blijft 211e en laatste. (belga)