14-jarige jongen meldt zich nabij Cincinnati: “Ik ben zeven jaar geleden verdwenen en net ontsnapt uit klauwen van kidnappers”

Een 14-jarige jongen die zich gemeld heeft bij de politie van Cincinnati, zegt Timmothy Pitzen te zijn. Pitzen verdween in 2011 op zesjarige leeftijd uit Aurora, een stad in Illinois.

De verdwijning dateert al van 2011. Toen pikte de moeder van de 6-jarige jongen hem op van school om daarna naar de zoo en naar een subtropisch zwemparadijs te gaan. Kort daarna stapte ze uit het leven in een hotelkamer. Ze liet een brief achter waarin ze liet weten dat Timmothy in goede handen was, maar dat hij nooit gevonden zou worden.

Intussen zeven jaar later is nabij Cincinnati een tiener opgedoken die zegt Timmothy Pitzen te zijn. Hij belde de politie om te zeggen dat hij net uit een hotel was ontsnapt. Hij beschreef beide mannen als ‘bodybuilder-types’ vol tattoos en zei dat ze hem al zeven jaar gevangen hielden. Lokale speurders uit Aurora, waar Timmothy woonde en verdween, onderzoeken de claims van de tiener. “Het zou Pitzen kunnen zijn, maar het kan ook een hoax zijn”, klinkt het bij The Guardian.

De familie laat weten het onderzoek af te wachten. “We willen niet van stapel lopen, in het verleden hebben we al valse meldingen gekregen en valse hoop gekoesterd”, zegt Alana Anderson, de grootmoeder van Timmothy, aan WISN-TV. Intussen loopt het onderzoek, een DNA-test moet uitsluitsel bieden.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.