Belastingaangifte lijkt amper complexer geworden, “maar schijn bedriegt”

De FOD Financiën heeft woensdag de aangifte in de personenbelasting gepubliceerd op haar website. De Vlaamse aangifte dikt aan met zes codes en telt nu in totaal 829 codes. Voor de Brusselse en Waalse aangifte zijn er zeven codes meer. “Nauwelijks wijzigingen, zou u denken. Maar schijn bedriegt”, zegt Jef Wellens, fiscaal specialist van Wolters Kluwer.

“Eigenlijk zijn de nieuwe belastingmaatregelen goed voor tientallen nieuwe codes”, verklaart Wellens. “Maar door te beknibbelen op oude codes – zonder dat daar een afschaffing van oude maatregelen tegenover staat – wordt dat aantal gecamoufleerd, zodat de netto-aanwas beperkt blijft tot een handvol codes. ‘Slechts zes’ klinkt nu eenmaal beter dan ‘meer dan twintig codes’ extra. Zeker in een verkiezingsjaar.”

De grootste aangroei is te zien in het vak X van de aangifte, het vak waar de belastingplichtige de belastingverminderingen moet ingeven voor uitgaven die hij deed in 2018. Hoewel er geen nieuwe gewestelijke belastingverminderingen bijkomen – Vlaanderen voerde er zelfs eentje af, die voor dakisolatie – voerde de federale overheid er een pak nieuwe in. “De aangroei met ‘maar zes codes’ kan de toenemende complexiteit van de aangifte niet verhullen”, zegt Jef Wellens. “Door codevrees wordt de impact van de nieuwe maatregelen op de aangifte tot een minimum beperkt. Sommige maatregelen verdienen echter meer codes. Dat zou de duidelijkheid ten goede komen.”

