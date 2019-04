Is dit de reden waarom Boeing 737 Max van Ethiopian Airlines neerstortte?

De crash van een Boeing 737 MAX van Ethiopian Airlines, waarbij op 10 maart 157 mensen om het leven kwamen, is niet het gevolg van een menselijke fout. Dat staat in een voorlopig rapport over de crash. Volgens bronnen van ABC News werd de snuit van het vliegtuig voortdurend naar beneden geduwd omdat een vogel of een ander object tegen een sensor gevlogen was.

De dodelijke crash blijft tot op vandaag een groot vraagteken. De centrale vraag blijft hoe het vliegtuig kunnen neerstorten is. Meerdere experts kwamen al met theorieën voor de dag, maar bewijzen werden er tot nog toe niet gevonden voor een van die pistes.

Piloten treft geen schuld

Volgens een voorlopig rapport dat donderdag werd vrijgegeven in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba kan één piste al opgeborgen worden: die van de menselijke fout. De piloten hebben alle procedures correct gevolgd om te proberen het toestel onder controle te krijgen. Het vertrek was nochtans perfect verlopen, maar al snel ging de neus van het toestel meermaals zonder commando omlaag. De bemanning had ook de nodige licenties en kwalificaties om de vlucht uit te voeren.

In het rapport wordt de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing aangeraden om het besturingssysteem van het vliegtuigtype te herbekijken, al benadrukken de onderzoekers dat er niet per se een structureel probleem is met het vliegtuigtype. De zogenoemde MCAS-software, die mogelijk aan de basis ligt van de commando’s waardoor de neus van het vliegtuig omlaag werd geduwd, wordt niet bij naam genoemd. Al maakt die uiteraard deel uit van het besturingssysteem.

Zwarte dozen

De eerste bevindingen zijn gebaseerd op de gegevens die werden geregistreerd door de zwarte dozen van het vliegtuig van Ethiopian Airlines. Die registreren zowel de vluchtgegevens als de cockpitgesprekken. De data van de zwarte dozen werden in Frankrijk uitgelezen.

Het volledige rapport zou binnen een jaar klaar moeten zijn.

Vogel

Twee bronnen binnen de luchtvaartsector hebben aan ABC News verklaard dat ze de oorzaak van de crash wel kennen. Zij verklaren het telkens weer omlaag geduwd worden van de snuit door signalen die een van de sensoren buiten het vliegtuig gestuurd moet hebben. Tijdens het opstijgen zou een vogel of een ander object ertegen gevlogen zijn. Daardoor zou het voor de piloten onmogelijk geworden zijn om het vliegtuig te redden.

Gelijkenissen

De Ethiopische regering verklaarde eerder al dat de vliegtuigcrash gelijkenissen vertoont met de crash van eenzelfde toesteltype in Indonesië in oktober vorig jaar. Daarbij vielen 189 doden. Mogelijk speelde in beide gevallen de voor de 737 MAX ontwikkelde besturingssoftware MCAS een rol.

Sinds kort na de tweede vliegtuigcrash worden alle Boeings 737 MAX wereldwijd aan de grond gehouden.