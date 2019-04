Diana is de meest gegokte naam voor Meghans baby en allicht is het voor Pasen

De countdown is begonnen: de geboorte van Meghan Markles eerste baby is voor elk moment. Groot-Brittannië is helemaal in de ban van de babyfever. Zoals de traditie het wil, gokken ze daar op alles wat met de baby te maken heeft: geslacht, naam, gewicht. Ondertussen heeft de gekte ook al de VS bereikt, immers: de baby wordt misschien half Amerikaans.