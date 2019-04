Premier Michel noemt lijst van grondwetsartikels “communautaire waanzin”

Brussel - De lijst van Grondwetsartikels die door de bevoegde Kamercommissie voor herziening vatbaar werd verklaard, komt neer op “communautaire waanzin”. Die forse uitspraak doet premier Charles Michel donderdag op Twitter. Hij zal zich vanuit de regering verzetten tegen de openstelling van “communautaire artikels”.

De commissie voor de herziening van de Grondwet keurde dinsdag een lijst goed van 44 artikels die voor herziening vatbaar worden verklaard. Dat betekent dat die artikels de volgende legislatuur kunnen worden gewijzigd, indien daar een tweederdemeerderheid voor te vinden is. Donderdagavond moet de plenaire Kamer zich nog uitspreken. Het gaat om uiteenlopende artikels, de zitting en stemming verliep chaotisch.

Via Twitter laat Premier Michel weten dat hij zich “vanuit de regering” zal verzetten tegen het openstellen van communautaire artikels. Eerder zei N-VA fractievoorzitter Peter De Roover dan zo’n blockage “in de buurt van een staatsgreep” zou komen. Via Twitter laat hij nu weten dat dat “democratische waanzin” is.

Ontslagnemende minderheidsregering zou parlementaire meerderheid blokkeren? Dat is democratische waanzin. https://t.co/dUhe75XMz5 — Peter De Roover (@PeterDeRoover1) April 4, 2019

Enkele onverwachte artikels zijn op de lijst terechtgekomen. Onder meer artikel 1 is voor herziening vatbaar. Dat artikel bepaalt dat België een federale staat is, die samengesteld is uit gemeenschappen en gewesten. De lijst bevatte ook een aantal voorspelbare artikels, zoals artikels 7bis, dat de voorstanders van een klimaatwet willen aangrijpen om zo’n wet grondwettelijk te verankeren. Er kwamen ook enkele verrassingen en minder verwachte artikels uit de bus. Voorbeelden zijn het artikel 1, dat de Belgische staatsstructuur bepaalt, of het artikel dat het mogelijk maakt tweetalige scholen in Brussel te installeren.

Bewogen stemming en debat

De tweet van de premier weekte meteen verontwaardigde reacties los in de Kamer. Daarbij speelt mee dat de tweet werd verstuurd omstreeks het verstrijken van de deadline om vragen in te dienen die dan in de namiddag tijdens het vragenuurtje kunnen worden gesteld.

De groene fractieleider Kristof Calvo eiste de aanwezigheid van de premier tijdens het debat. Kamervoorzitter Siegfried Bracke kondigde aan dat hij contact zou leggen met de kanselarij van de eerste minister. “Het is onaanvaardbaar dat de premier met ons weigert te praten, maar zich wel tot de rest van de wereld richt”, aldus Calvo.

N-VA-fractieleider Peter De Roover sloot zich daarbij aan. “Wat hier is gebeurd, is verregaand”, vond De Roover. Ook binnen de coalitie werd wrevelig gereageerd. “Dit is bijzonder onkies”, aldus Open VLD-fractieleider Patrick Dewael. “Dit is iets wat een premier niet kan doen wanneer een van de actoren zijn proces (voor de herziening van de Grondwet) afrondt.”

Wachten op de Kamer, regering en Senaat

Het is afwachten of de plenaire Kamer de lijst uit de commissie bevestigt. Nadien moeten ook de Senaat en de regering hun zeg doen. Het zijn enkel de artikels die in de drie lijsten voorkomen, die uiteindelijk worden weerhouden.

Hoewel de regering in lopende zaken zit en bovendien slechts een minderheidsregering vormt, is ze juridisch niet gebonden door het oordeel van Kamer en Senaat. Toch hebben verschillende partijen al aangegeven dat ze het bepaald onkies zouden vinden mocht de regering er met de grove borstel doorgaan.