Kevin De Bruyne scoort bewust uit onmogelijke hoek: tegenstander wil weten of dat expres was, Rode Duivel antwoordt eerlijk

Kevin De Bruyne is na enkele moeilijke maanden vol blessureleed terug: tegen Cardiff City scoorde hij een geweldig doelpunt uit een onmogelijke hoek. Na de match was hij wel zo eerlijk aan Cardiff-trainer Warnock toe te geven dat dat niet helemaal de bedoeling was.

Want het was al van 26 januari geleden dat De Bruyne de netten nog eens kon doen trillen. Onze landgenoot scoorde toen in de forfaitzege tegen Burnley in de vierde ronde van De FA Cup. Nadien kwam die spierblessure waardoor hij enkele weken aan de kant stond. Maar met een precieze knal trapte hij alle blessureperikelen naar de vergetelheid.