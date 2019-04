Man die stiefdochters drogeerde met spaghettisaus en hen herhaaldelijk verkrachtte, veroordeeld tot tien jaar cel

Lanaken - Het Antwerpse hof van beroep heeft donderdag een 60-jarige man uit Lanaken, die zijn twee ex-stiefdochters herhaaldelijk verkrachte, veroordeeld tot tien jaar cel. Hij kreeg twee jaar meer dan in eerste aanleg. De slachtoffers kunnen zich van de feiten niets meer herinneren omdat hij verdovende middelen door hun spaghettisaus mengde. Het misbruik kwam pas jaren later aan het licht.

De politie vertelde de slachtoffers, die nu 30 en 36 jaar zijn, in augustus 2016 dat ze seksueel misbruikt werden door de man die ze jarenlang als hun stiefvader aanzien hadden. Toen er bij de man een drugsplantage ontdekt werd, vonden de speurders ook USB-sticks en harde schijven met daarop expliciet beeldmateriaal van het misbruik. De foto’s en filmpjes, die tussen 2003 en 2006 gemaakt werden, waren opgeslagen in mappen die hij “mijn lekker neuksletje” of “16 jaar en lekker verkracht” had genoemd.

Geen instemming

De beklaagde beweerde dat hij met beide slachtoffers destijds een relatie had en dat ze met de seksuele contacten hadden ingestemd. Maar op het beeldmateriaal was duidelijk te zien dat ze buiten westen waren en niet reageerden op de verregaande seksuele handelingen die op hen gesteld werden. Van enige instemming kon bijgevolg geen sprake zijn.

Omdat de oudste zus al meerderjarig was tijdens de feiten, waren deze verjaard. De beklaagde beweerde dat ook haar jongere zus meerderjarig was en dat de data op het beeldmateriaal niet klopten, maar dat vond het hof niet geloofwaardig.

Het hof van beroep tilde zwaar aan de feiten. “Beklaagde zag er geen graten in om de minderjarige dochter van zijn ex-partner welbewust verdovende stoffen toe te dienen om haar willoos te maken en allerlei verregaande en perverse seksuele handelingen op te dringen. Hij streefde enkel de bevrediging van zijn seksuele behoeften en fantasieën na.”

De jongste zus kreeg een schadevergoeding van 15.000 euro. Aan de oudste werd 2.000 euro toegekend omdat ze als slachtoffer herkenbaar was op het beeldmateriaal.