Nieuwe klachten tegen Joëlle Milquet

In een anonieme brief wordt Joëlle Milquet, de voormalige minister naar wie een onderzoek voor belangenvermenging loopt, beschuldigd van nog een resem andere strafbare feiten. Gewezen kabinetsleden van Milquet ontkennen de feiten niet. Dat meldt Le Vif/L’Express.

Joëlle Milquet (CDH) nam in 2016 ontslag als minister nadat gebleken was dat er een onderzoek naar haar liep voor belangenvermenging. ‘Madame Non’, zoals ze door haar harde houding genoemd wordt, zou kabinetsmedewerkers hebben ingezet voor haar verkiezingscampagne en dat is niet toegelaten.

In de handgeschreven brief aan de hoofdredacteur van Le Vif/L’Express wordt Milquet van nog vijf andere strafbare feiten beschuldigd, die geleid zouden hebben tot het onderzoek. Zo wordt er gewag gemaakt van valsheid in geschrifte, het lezen van privé-mails van bepaalde medewerkers en het gebruik van publieke gelden voor prestaties die niet aansluiten bij haar taak als minister. Zo zou ze bijvoorbeeld chauffeurs ingezet hebben om haar kinderen naar school te voeren en af te halen.

Voormalige kabinetsmedewerkers van Milquet die door het magazine gecontacteerd werden, ontkennen de feiten niet. Een van hen legde onder meer uit hoe de medewerkers officieel verlof namen in de maanden voor de verkiezing om te werken aan de campagne van de minister, en die vakantiedagen pas na de verkiezingen echt opnamen.

Eind februari werd aangekondigd dat Milquet de CDH-Kamerlijst zou trekken in Brussel voor de federale verkiezingen in mei. Maar ‘Madame Non’ zei daar een maand later neen tegen en ging voor een mandaat bij de Europese Commissie. Daar zal ze advies geven over de slachtoffers van terreuraanslagen.