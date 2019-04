Bijna paasvakantie: waar in Europa schijnt straks de zon? En hoe zit het bij ons?

Of de chocolade-eitjes met Pasen buiten kunnen liggen, dat kan KMI-weerman David Dehenauw nog niet voorspellen. We krijgen in de paasvakantie typisch voorjaarsweer: schommelde temperaturen met af en toe een bui. Zelfs de trekpleisters aan de Middellandse Zee kunnen nog geen lange periodes van zon garanderen. Sneeuw? Daaraan is dan weer geen gebrek in de Alpen.

Waar vindt u komende weken de zon?

Brussels Airport verwacht tijdens de paasvakantie 1,3 miljoen passagiers die hoofdzakelijk naar de zon trekken. Maar tijdens de paasvakantie kunnen klassieke bestemmingen zoals de Côte d’Azur, het zuiden van Spanje en de Turkse badplaatsen nog geen lange periodes van warmte en zon garanderen.

“De typische toeristische trekpleisters rond de Middellandse Zee blijven gevoelig voor wisselvallig weer”, zegt KMI-weerman David Dehenauw. Barcelona haalt een temperatuur van rond de 20 graden en het blijft er overwegend droog. Maar veel andere plaatsen in Spanje, Italië, Griekenland en Turkije wisselen mooie zonnige dagen af met regelmatige buien.

Het zuiden van Frankrijk biedt niet meteen mooie vooruitzichten. “De temperaturen aan de Côte d’Azur liggen tussen de 15 en 16 graden met nu en dan een bui. De regio rond Bordeaux kan dan weer flinke onweersbuien verwachten”, zegt Dehenauw. “De verklaring is een hogedrukgebied boven de noordelijke helft van Europa en een depressie boven de Middellandse Zee. Wij zitten daartussen.”

Ligt er sneeuw in de skigebieden?

Wie tijdens de paasvakantie nog op de latten wil staan, hoeft zich geen zorgen te maken. Omdat de afgelopen winter veel sneeuw is gevallen, blijven de skigebieden in de Alpen makkelijk tot het einde van de vakantie open. “De laatste weermodellen geven zelfs aan dat het volgende week boven de 1.500 meter af en toe zal blijven sneeuwen”, zegt Nicolaas Roose van Noodweer Benelux. “Ideaal voor de wintersport.”

De zuidflank van de Alpen, in Oostenrijk en Italië, zag afgelopen winter minder sneeuw vallen. Maar die gebieden maken alsnog een inhaalbeweging. Vandaag en morgen sneeuw wordt nog een flink pak sneeuw - tot 1 meter - verwacht in Zwitserland en Oostenrijk. “En ook in Italië gaan ze zeker nog winters goud krijgen”, zegt Roose.

Wat mogen de thuisblijvers verwachten?

De pretparken gaan weer open, maar zullen achtbanen ook druk bereden worden? Aan het weer zal het volgens Dehenauw alvast niet liggen. Zeker komend weekend, dan piekt de temperatuur richting 18 graden. “De vakantie begint met zonnige en vaak droge perioden. Door de warmte is er kans op af en toe een onweersbuitje.”

Door een noordoostenwind zakken de temperaturen vanaf dinsdag naar 12 graden en zelfs even naar 8 à 9 graden. “Het is typisch voorjaarsweer. De temperatuur zit in een stijgende lijn en dan plots: poef. Gaat die omlaag.”

Half april schommelt de temperatuur rond de 12 graden en blijft het overwegend droog. Schattingen maken voor de tweede week van de paasvakantie doet Dehenauw liever niet. “Maar normaal zal het weer blijven schommelen.”

