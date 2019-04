Man slaat everzwijn in zijn tuin dood met hamer: “Ik dacht dat het de varkenspest had”

Een Waalse man heeft in zijn tuin een everzwijn doodgeslagen met een hamer. De man stond oog in oog met het dier toen hij zijn vogels aan het verzorgen was en haalde genadeloos uit omdat hij dacht dat het dier de varkenspest had.

De man uit Lierneux, in de provincie Luik, belde dinsdagavond het noodnummer 101. “Rond 20.15 uur was dat”, aldus de lokale politie. “Hij zei dat hij op zijn eigendom plots oog in oog met het everzwijn stond. Hij dacht naar eigen zeggen dat het dier de varkenspest had en heeft het daarom doodgeslagen met een hamer.” Die ziekte had het dier niet, klinkt het bij Natuur en Bos, dat het kadaver onderzoekt.

Ook de burgemeester van Lierneux, André Samray, werd door de inwoner van zijn gemeente op de hoogte gebracht. Al zei die toen niets over de ziekte. “Uit wat hij mij gezegd heeft, blijkt dat hij een everzwijn gezien heeft in zijn tuin. Dat was wat agressief, dus heeft hij het met een hamer geslagen. Of het dier de pest had, weten we niet. Maar het is raar dat het niet gereageerd heeft toen de eigenaar van de tuin de hamer is gaan halen. Het had misschien een andere ziekte. Iedereen praat over de pest, maar everzwijnen kunnen ook andere ziektes oplopen.”