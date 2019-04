Wakker worden en oog in oog staan met een wolf: in Pairi Daiza slaap je binnenkort tússen de dieren

Wakker worden en vanuit je bed oog in oog staan met een beer of wolf. Dat is wat dierenpark Pairi Daiza binnen enkele maanden aanbiedt aan haar bezoekers. In het nieuwe gebied dat het park aan het bouwen is, komt er een hotel en verschillende lodges zodat bezoekers in het park kunnen overnachten. “We geven mensen de kans tussen de dieren te slapen.”

Dierenpark Pairi Daiza opent zaterdag de deuren voor het 25ste seizoen en pakt daarom uit met een hoop nieuwigheden. Zo zal je er binnenkort voor het eerst kunnen overnachten. “Pairi Daiza is te groot om in één dag te bezoeken, dus kregen we van veel bezoekers de vraag of een overnachting geen optie was. Als we die vraag krijgen, kunnen we die niet negeren. Dus hebben we een hotel en een aantal lodges gebouwd”, zegt Mathieu Goedefroy, woordvoerder van Pairi Daiza.

De nieuwe en achtste wereld van het park, waarin de hotels liggen, zal The Last Frontier heten. “Het hele gebied is geïnspireerd op Brits-Columbia, een streek tussen Canada en Alaska.” Vanop de balkons van The Paddling Bear-hotel en The Native-lodges kunnen bezoekers wolven, beren en damherten zien. Maar voor de echte liefhebbers is het in de The Full Moon Lodges van het park te doen. “Die zijn in de heuvels gebouwd en de ramen van die lodges komen uit in het verblijf van de wolven en bruine beren. Het kan dus goed zijn dat je ’s morgens wakker wordt en er een wolf aan je raam staat.”

The Full Moon Lodges zijn verbonden met het verblijf van de bruine beren en de wolven. Foto: Pairi Daiza

Wie een nachtje in het park wil blijven slapen zal ’s morgens ook vroeger de rest van het park kunnen bezoeken en ’s avonds langer in The Last Frontier kunnen rondlopen. “Daarnaast krijgen de gasten ook toegang tot voedersessies en is er animatie voor de kinderen voorzien.”

Voorlopig houdt Pairi Daiza het op een totaal van 50 kamers. “Daarmee mikken we op huidige bezoekers die wat extra zoeken, maar op termijn willen we uitbreiden naar 500 kamers.” Meer hotels betekent niet dat er minder aandacht naar de dieren zal gaan. “We blijven voornamelijk een dierenpark. We gaan geen rollercoasters en andere attracties bouwen. Wat we nu doen, doen we goed. We zijn zopas nog verkozen tot beste dierentuin van Europa en dat willen we zo verderzetten.”

