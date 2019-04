Pech voor Svilar: jonge doelman mag nog eens meedoen bij Benfica maar verliest van aartsrivaal na onhoudbaar schot

Benfica is er woensdagavond niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de Portugese beker. De roodhemden, met Mile Svilar voor het eerst in twee maanden nog eens tussen de palen, verloren de terugwedstrijd van de halve finales met 1-0 van stadsrivaal Sporting. Dat plaatste zich zo voor de eindstrijd, waarin Porto de tegenstander is.

Voor de negentienjarige Svilar was het geleden van begin februari, in de heenwedstrijd van de halve finales tegen Sporting (2-1), dat hij nog eens in actie kwam. Zowel in de competitie als Europees geeft coach Bruno Lage de voorkeur aan de Griek Odisseas Vlachodimos. De Servische Belg moest zich een kwartier voor tijd gewonnen geven op een schot van Bruno Fernandes. De assist kwam van Abdou Diaby (ex-Club Brugge).

Bruno Fernandes is the real deal man, 26 goals and 10+ assists this season.

A midfielder. pic.twitter.com/T3hEPJiBlR — ||🔻|| (@MilanOlogy_) 4 april 2019

In de finale treft Sporting FC Porto, dat dinsdagavond voldoende had aan een 1-1 gelijkspel bij Braga (heen: 3-0).

In de competitie blijft Benfica wel alle kansen behouden op een prijs. Svilar en co staan na 27 speeldagen, samen met Porto, op kop met 66 punten. Ook in de Europa League zijn de Arenden nog actief. In de kwartfinales wacht een dubbele confrontatie met Eintracht Frankfurt.