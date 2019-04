Opnieuw dalende scores in onderwijs: grammatica gaat erop achteruit, resultaten wiskundige bewerkingen teleurstellend

Acht op de tien leerlingen halen de eindtermen voor begrijpend lezen en luisteren in het Nederlands. Dat is minder goed dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers die minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) donderdagmiddag heeft vrijgegeven. Ook in wiskunde loopt het moeizamer: bewerkingen of rekenoefeningen met veeltermen blijken moeilijk. Opvallend is wel dat de motivatie voor het vak gestegen is, nog meer bij meisjes dan jongens.

Hilde Crevits (CD&V) pleit voor een grotere openheid om resultaten van peilingen te delen met de pedagogische begeleidingsdiensten en onderwijsinspectie om zo scholen te begeleiden naar een betere kwaliteitscultuur. Dat zei de Vlaams minister van Onderwijs donderdag tijdens de voorstelling van enkele van die resultaten.

Moeite met grammatica

De peiling Nederlands werd afgenomen bij 3.119 leerlingen uit 119 basisscholen verspreid over Vlaanderen. Daarbij werden de leerprestaties voor lezen, luisteren en schrijven getest met twee schriftelijke toetsen en een praktische proef. De leerlingen moesten onder meer tonen in welke mate ze doelgericht en met gepaste woordenschat teksten kunnen schrijven in het Nederlands zonder fouten te maken tegen de grammatica- en spellingsregels. De resultaten voor het lezen en luisteren zijn gelijklopend, al scoren de leerlingen in beide onderdelen minder goed dan in 2013. Meer dan acht op tien beheerst de eindtermen, vijf jaar geleden waren dat er nog negen op tien.

De resultaten van de praktische proef tonen aan dat drie vierde van de leerlingen doelgericht een oproep of een brief met instructies kunnen schrijven. Ongeveer de helft kan een uitnodiging of een verslag schrijven met een duidelijk uitnodigend of informatief karakter. Wat betreft de grammaticaregels, slaagt slechts iets meer dan de helft erin om vormelijk correcte zinnen te formuleren bij het schrijven van een tekst. Ongeveer 75% van de leerlingen kent de spellingsregels.

(lees verder onder de grafiek)

Resultaten lezen en luisteren

Invloed thuissituatie

De resultaten tonen ook aan dat leerlingen die Nederlands niet als thuistaal hebben minder goede scores halen. Daarnaast is er een verband met de sociaal-economische status (SES). Leerlingen uit een gezin met een hoge SES halen vaker de eindtermen dan leerlingen uit een gezin met een gemiddelde of lage SES. Ook blijkt hoe meer onderwijservaring de leraar heeft, hoe beter de prestaties van de leerlingen zijn voor lezen. Er is ook een verband tussen de resultaten die leerlingen halen en het handboek dat gebruikt wordt.

Rekenen teleurstellend

De peiling wiskunde werd half mei 2018 afgenomen in de A-stroom van de eerste graad secundair onderwijs bij 2.985 leerlingen uit 104 scholen verspreid over heel Vlaanderen. De resultaten van de huidige peiling zijn, net zoals in 2009, wisselend per toets. Het resultaat voor ‘ruimtemeetkunde’ is goed: 96% haalt de eindtermen. Bij andere toetsen is de score een pak lager: 57% haalt algebra, 64 haalt de eindtermen voor meetkunde. De resultaten van de toetsen ‘bewerkingen’ en ‘rekenen met veeltermen’ zijn dan weer ronduit teleurstellend: 22% en 28% haalt de eindtermen. Een achteruitgang ten opzichte van de vorige peiling in 2009.

(lees verder onder de grafiek)

Resultaten wiskunde

Meisjes beter dan jongens

Ook de motivatie van de leerlingen voor wiskunde werd bevraagd. De meeste leerlingen vinden dat wiskunde hen helpt in het dagelijks leven. Ze willen goed presteren voor wiskunde om het volgende schooljaar de studierichting van hun keuze te kunnen volgen. Twee derde van de leerlingen doet graag wiskunde. Een opvallende bevinding is dat de motivatie van de leerlingen voor wiskunde erop vooruit gaat ten opzichte van 2009, voornamelijk bij meisjes. Bij Nederlands wordt dezelfde evolutie opgemerkt: voor alle toetsen halen meisjes vaker de eindtermen dan jongens.