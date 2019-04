Officieel: Razvan Marin naar Ajax, kassa rinkelt voor Standard met prijskaartje van 12,5 miljoen euro

Het is nu officieel: Standard-middenvelder Razvan Marin trekt naar Ajax, daat maakte de Nederlandse topclub zelf bekend. De rechtsbenige aanvallende middenvelder tekent een contract dat per 1 juli 2019 ingaat en een looptijd heeft van 5 jaar, tot en met 30 juni 2024. Ajax betaalt een transfersom van 12,5 miljoen euro voor de Roemeens international.

De deal hing al enige tijd in de lucht. De Roemeense middenvelder, ­sedert januari 2017 bij de Rouches, ­tekende voor de Nederlandse topclub voor vijf seizoenen, Ajax ­betaalt 12,5 miljoen euro aan de ­Luikenaars. Standard nam de Roemeense international over van Viitorul, eerder was er ook al interesse van Monaco en AS Roma.

In december werd hij uitgeroepen tot Roemeens voetballer van het Jaar. Dit seizoen toonde hij zich vooral in de toppers als draaischijf van de ploeg. Tegen Club Brugge besliste hij met een goal én een assist de match. In de 3de ronde van de ­CL-kwalificatie­wedstrijden maakte hij vooral in de thuismatch indruk tegen Ajax. Bij de Amsterdammers moet hij Frenkie de Jong doen vergeten. Die vertrekt na afloop van het seizoen naar Barcelona.