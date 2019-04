Vlaams Belang-voorzitster uit partij gezet na “dronken” Hitlergroet op feestje

/ Sint-Truiden - De Truiense Vlaams-Belang-voorzitter Katrina Langlet is uit haar partij gezet. De reden daarvoor is een foto waarop te zien is hoe de vrouw een Hitlergroet uitbrengt op een feestje. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Het beeld dateert van oktober. Katrina Langlet was aanwezig op een feestje in Sint-Truiden. “De sfeer was uitgelaten, we hadden wat gedronken en iedereen deed er aan mee”, zegt de Truiense partijvoorzitster aan Het Laatste Nieuws. “Het was om te lachen.” Op het moment van de feiten was Langlet nog geen lid van Vlaams Belang. Ze snapt naar eigen zeggen dan ook niet waarom ze zou moeten opstappen.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken denkt er anders over. Die kan er allerminst om lachen. “Wie zich aan dergelijk gedrag bezondigt, maakt zich onmogelijk in onze partij”, klinkt het. “De interne procedure om haar als lid te schrappen, is opgestart.” Langlet blijft wel nummer tien op de Limburgse Kamerlijst. “We kunnen haar niet meer van de lijst halen, want die was al ingediend.”