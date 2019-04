Dankzij robot kan zieke fan toch als mascotte het veld betreden met de kapitein van PSV

Een schitterend initiatief van de Nederlandse voetbalclub PSV voor de aftrap tegen PEC Zwolle: kapitein Luuk de Jong droeg bij het betreden van het veld een kleine robot, zodat een zieke fan toch eens kon meemaken hoe het voelt om als mascotte het veld te betreden.

De 14-jarige Natan lijdt aan een ernstige vorm van kanker, waardoor hij niet in staat is een wedstrijd van zijn favoriete voetbalploeg live mee te maken. De PSV Foundation ging daarom op zoek naar een mogelijkheid om Natan toch te kunnen betrekken bij de wedstrijd en belandde zo bij een AV1-robot van techbedrijf No Isolation.

Echte interactie

“Door de robot is het mogelijk om vanuit het ziekbed aanwezig te zijn in het Philips Stadion”, klink het bij PSV. “Het robotje is uitgerust met software waardoor er echte interactie aan kan worden gegaan. De robot vormt de mond, ogen en oren van de persoon op afstand. Dankzij een app kan Natan communiceren met de PSV’ers. Zo wordt Natan door aanvoerder Luuk de Jong voorafgaand aan de wedstrijd het veld mee opgenomen, betrokken bij de ronde na het duel en gaat de robot mee het spelerstunnel in.”